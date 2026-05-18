Совещались руководители парков «Россия – Моя история».

В Музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» состоялось Всероссийское совещание директоров исторических парков «Россия – Моя история». Темой обсуждения представителей Федеральных и региональных органов власти, руководителей и сотрудников исторических парков, а также экспертов в сфере образования, культуры и исторического просвещения стало развитие контента.

На форум приехали участники из Махачкалы, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Перми, Сургута, Владивостока, Якутска, Самары, Казани, Екатеринбурга, Луганска, Мелитополя и т.д.. Все они привезли собственные практики и наработки по развитию образовательных программ, работе со школьниками и студентами, модернизации экспозиционных пространств, расширению партнерских проектов.

Участников совещания заинтересовали многие региональные проекты, в том числе о создании постоянной экспозиции «Герои СВО». Явный интерес вызвала выставка «Сахалинские традиции. Нам есть, чем гордиться», которую представил Южно-Сахалинск. Пермский край поделился опытом образовательно-выставочного проекта «Молотов. Военные будни», а представители Самары рассказали о своем профориентационном проекте «Лаборатория будущего» и обновлении экспозиции «Романовы».

Системную образовательную методическую работу со школьниками, студентами и педагогами представил Луганск, речь шла о проектах «Полезные каникулы» и «Архивный десант». Сургут продемонстрировал свои наработки в мультимедийных проектах, основанных на оцифровке архивных материалов и работе с региональной историей.Участники форума работали два дня.

Среди выступивших перед собравшимися — начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

На закрытии перед к собравшимся также обратился министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отметивший необходимость формировать мировоззрение подрастающего поколения. Он также подчеркнул важность введения единых государственных учебников по истории. По его словам, исторические парки могут стать базовыми площадками для внеурочных занятий, различных мастер-классов для школьников и педагогов. С.Кравцов также сообщил о принятой концепции исторического просвещения, включающая взаимодействие с историческими парками.

С.Новиков в своем выступлении говорил о возрастающую роли исторических парков «Россия – Моя история» в развитии исторического просвещения. По его информации, за последние 10 лет парки посетили 30 млн человек.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) говорил о необходимости максимально раскрыть потенциал для нынешнего и будущего поколения, а И.Есин сказал, что передача исторических парков в систему Министерства просвещения РФ стоит расценивать, как важное и своевременное решение, поскольку уже сейчас школьники составляют 57% посетителей парков. По его мнению, важно говорить с молодежью на его языке, создавать мультимедийные проекты, которые встречают живой отклик у молодежи.

Проект «Россия-Моя история» реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина и при поддержке Российской Федерации. Сейчас в стране работают 26 мультимедийных парков и передвижной мобильный парк. География проекта уже охватывает 26 городов.