Полотно Александра Дейнеки привезли в Севастополь

Капсула времени

Полотно, «завернутое на вал», в защитной пленке, доставили из Курска специальным транспортом под особым контролем, с соблюдением температурного и влажностного режима. При транспортировке также использовалась специальная пневмоподвеска для исключения толчков и нагрузок. Фактически, картина представляет собой некую капсулу времени. Картина имеет колоссальные размеры: длина 30 метров, высота – 3,2 метра.

Ее доставили в так называемую распаковочную комнату нового здания Российской художественной галереи, откуда полотно после прохождения карантина и акклиматизации, поступит на столы реставраторов. Там холсты раскрутят и начнут реставрировать.

«Завернутая на вал» картина хранилась с 1969 года, теперь она станет одной и ключевых работ в будущей экспозиции «Дейнека!», которой летом откроется галерея. Интересно, что зрителям представят так называемую открытую реставрацию, за которой можно будет наблюдать.

Сначала консилиум

Как рассказал директор музейно-выставочного центра «Российская галерея искусств» Виталий Зотов, Курская картинная галерея имени А.Дейнеки является ключевым партнером проекта. Вот почему курским коллегам было предложено впервые после 60-летнего хранения показать работу именно в Севастополе.

– В настоящее время можно только предполагать, в каком состоянии находится полотно. В Севастополь также приедут реставраторы из Курска и из Русского музея, будет проведен консилиум, в определят порядок реставрационных работ, – В.Зотов.

Предполагается, что картина будет находится в Севастополе четыре месяца, возможно, больше, это будет зависеть от состояния картины.

– Наша задача – не только сохранить эту работу для будущих зрителей, но и вернуть ее к экспозиционной жизни, – продолжил В.Зотов.

К 20-летию Победы

Как рассказала ученый секретарь Российской галереи искусств Виктория Данилюк, этот живописный фриз А.Дейнека создавал к 20-летию Победы, к одноименной Всесоюзной выставке «На страже мира». Фриз украшал вход на выставку. Интересно, что масштабное 30-метровое полотно Александр Дейнека дописывал непосредственно на выставке, в подсобном помещении. Далеко не все верили, что он завершит работу к сроку, но он успел.

Уже по завершению выставки художник решил, что полотно надо дописать и улучшить, что он и делал до своей смерти в 1969 году. После его ухода, полотно было фрагментировано, накатано на вал и отправлено на хранение в Курскую картинную галерею. Так получилось, что из-за масштаба полотна, из ныне живущих его никто не видел.

– Перед нашими реставраторами стоит масштабная задача. Мы видим эскизы к этому фризу, но сам фриз появляется буквально на несколько секунд лишь на черно-белой хронике 1965 года, – продолжила В.Данилюк.

По ее словам, полотно состоит из пяти смысловых частей, посвященных тем, кто стоял на страже мира. Первый фрагмент – революционный, второй – посвящен Красной коннице, третий – Великой Отечественной войне. На четвертом изображены летчики-истребители, на пятом – покорители космоса.

Дейнека и Севастополь

А.Дейнека был в Севастополе несколько раз. Он приехал сюда в начале 30-х годов, когда в Севастополе построили водную станцию «Динамо», которую он увидел новой, белоснежной и устремленной в будущее. Он и хотел запечатлеть этот полет в будущее.

– Севастопольский период стал его творческим апогеем. Он писал, что работа над созданием образа нового человека была для него не поиском славы, а программным проектом. Он грезил новой страной, новым человеком. Приехав в Севастополь, он увидев летчиков – черноморцев, которые на водной станции ему показались советскими эллинами и людьми будущего, — рассказала В.Данилюк.

Хрустальная ладья

Российская галерея искусств сейчас активно готовится к открытию, к которому будет приурочена вторая выставка под названием «Герои стихии». Она будет посвящена морю и людям, которые живут у моря и становятся его героями.

По словам В.Зотова, на второй выставке будут представлены отечественные и зарубежные работы из Русского музея, Эрмитажа, Пушкинского музея и Музея народов Востока. Одним из центральных экспонатов станет хрустальная ладья авторства путешественника и художника Александра Пономарева «Хрупкость плывущего мира».

Ладья отлита из стекла, имеет длину 15 метров, ее установят на мысе Хрустальный, где, по словам В.Зотова, она пришвартуется и, возможно, навсегда.

Точную дату открытия Российской художественной галереи обещали сообщить уже скоро.