Общество «Знание» приглашает на курсы по тактической медицине

В Севастополе продолжаются бесплатные двухдневные занятия по основам оказания первой помощи и самопомощи при ранениях, боевых поражениях и травмах.

Обучающие встречи начались на прошлой неделе по инициативе лекторов севастопольского филиала Общества «Знание» и при поддержке Черноморского флота. Они вызвали большой интерес у жителей города — участниками первых двух потоков курса стали порядка 200 жителей города.

«Курсы оказались очень востребованными — поступило уже свыше 500 заявок. Лекторы Общества «Знание» готовы продолжать проект и делиться жизненно важными советами, пока будут слушатели и такой запрос. Для нас, жителей прифронтового города, это необходимые знания и возможность помочь себе и близким в экстренной ситуации», — отметила директор филиала Общества «Знание» в Севастополе Анна Глухова.

Ведут курсы лекторы Общества «Знание», имеющие практические навыки, в их числе подполковник медицинской службы Александр Тугаев и военный блогер, инструктор по тактической медицине Дмитрий Усков. Они обучают слушателей, как правильно накладывать жгут при ранениях и останавливать кровотечение, рассказывают, как грамотно действовать в сложных условиях, какие лекарства и средства оказания первой помощи обязательно должны быть в аптечке.

Следующие занятия запланированы на 30-31 мая.

Информацию о записи на курсы и даты занятий можно найти в канале Дмитрия Ускова и в сообществе Российского общества «Знание» в Севастополе.