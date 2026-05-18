Где в Севастополе можно законно отдыхать на природе

С 1 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон. Он устанавливается ежегодно при ухудшении лесопожарной обстановки: сухой, ветреной и жаркой погоде, длительном отсутствии осадков. С этого дня для жителей и гостей города вступают в силу правила посещения лесов.

Для прогулок и экскурсий доступна Большая севастопольская тропа. На маршрутах обновили туристическую навигацию. К Дню Победы в районе Морозовки открылся новый маршрут «Тропа памяти» по местам боевых действий партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны. Также можно отдохнуть на природе в специально оборудованных для этого местах. В этом году их в Севастополе 15: урочища на береговой линии — «Золотой пляж» и «Ближний пляж», а также — «Чертовая лестница», «Узунджа», «Батилиман», «Мыс Сарыч», «Скала Парус», «Аязьма» (Инжир), «Торопова дача» и места отдыха «Алсу»,«Сухая речка», «Сапун-гора», «Парк 35-летия Победы» (Толстяк), «III кордон», Биостанция (база «Охотничья»), «Турецкая поляна».

Посещение оборудованных мест отдыха бесплатное. Плата взимается лишь за предоставление услуг: проживание, установка палаток на поддоны, пользование мангалами, предоставление инвентаря и прочие.

Специалисты Севастопольского лесничества и Севприроднадзора ведут контроль за посещением зеленых массивов и в первую очередь обращают внимание на соблюдение правил пожарной безопасности. Костры разрешены только в оборудованных местах. Если такой зоны нет, то разводить огонь можно только на очищенной от сухой растительности площадке радиусом не менее 0,5 метра. Рядом обязательно должна быть вода. Запрещено жечь огонь в хвойных молодняках, на вырубках, под кронами деревьев и в поврежденных лесных массивах. Нельзя оставлять костер без присмотра. Перед уходом необходимо убедиться, что он полностью потушен.

В случае нарушений предусмотрены штрафы от 15 до 400 тысяч рублей. Если же вы заметили дым или возгорание в лесу, сообщайте в региональную диспетчерскую службу или в МЧС по номерам 101 и 112.

Севприроднадзор также напоминает, что в лесу активизировались клещи, и рекомендует одеваться правильно: выбирать светлую одежду с длинными рукавами и штанинами, плотно прилегающую к запястьям и щиколоткам. Головной убор или капюшон — обязателен. Следует избегать густой травы, кустарников и тенистых участков, отдавая предпочтение открытым, солнечным полянам. Использовать репелленты. Часто клещи прикрепляются незаметно, поэтому после возвращения домой необходимо тщательно осмотреть все тело, одежду лучше постирать при высокой температуре.