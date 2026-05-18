Главная Новости Экология

Где в Севастополе можно законно отдыхать на природе

Хрулёва Инга

С 1 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон. Он устанавливается ежегодно при ухудшении лесопожарной обстановки: сухой, ветреной и жаркой погоде, длительном отсутствии осадков. С этого дня для жителей и гостей города вступают в силу правила посещения лесов.

Для прогулок и экскурсий доступна Большая севастопольская тропа. На маршрутах обновили туристическую навигацию. К Дню Победы в районе Морозовки открылся новый маршрут «Тропа памяти» по местам боевых действий партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны. Также можно отдохнуть на природе в специально оборудованных для этого местах. В этом году их в Севастополе 15: урочища на береговой линии — «Золотой пляж» и «Ближний пляж», а также — «Чертовая лестница», «Узунджа», «Батилиман», «Мыс Сарыч», «Скала Парус», «Аязьма» (Инжир), «Торопова дача» и места отдыха «Алсу»,«Сухая речка», «Сапун-гора», «Парк 35-летия Победы» (Толстяк), «III кордон», Биостанция (база «Охотничья»), «Турецкая поляна».

Посещение оборудованных мест отдыха бесплатное. Плата взимается лишь за предоставление услуг: проживание, установка палаток на поддоны, пользование мангалами, предоставление инвентаря и прочие.

Специалисты Севастопольского лесничества и Севприроднадзора ведут контроль за посещением зеленых массивов и в первую очередь обращают внимание на соблюдение правил пожарной безопасности. Костры разрешены только в оборудованных местах. Если такой зоны нет, то разводить огонь можно только на очищенной от сухой растительности площадке радиусом не менее 0,5 метра. Рядом обязательно должна быть вода. Запрещено жечь огонь в хвойных молодняках, на вырубках, под кронами деревьев и в поврежденных лесных массивах. Нельзя оставлять костер без присмотра. Перед уходом необходимо убедиться, что он полностью потушен.

В случае нарушений предусмотрены штрафы от 15 до 400 тысяч рублей. Если же вы заметили дым или возгорание в лесу, сообщайте в региональную диспетчерскую службу или в МЧС по номерам 101 и 112.

Севприроднадзор также напоминает, что в лесу активизировались клещи, и рекомендует одеваться правильно: выбирать светлую одежду с длинными рукавами и штанинами, плотно прилегающую к запястьям и щиколоткам. Головной убор или капюшон — обязателен. Следует избегать густой травы, кустарников и тенистых участков, отдавая предпочтение открытым, солнечным полянам. Использовать репелленты. Часто клещи прикрепляются незаметно, поэтому после возвращения домой необходимо тщательно осмотреть все тело, одежду лучше постирать при высокой температуре.

Продолжая работу на сайте, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Принять