«Феодосия» получила документы морского регистра
На заводе «Море» завершено строительство высокоскоростного пассажирского судна «Феодосия» проекта 23160 «Комета 120М». На судно выдан комплект классификационных документов Российского морского регистра судоходства.
Документы капитану судна торжественно вручил старший инженер — инспектор 1 категории подразделения Росрегистра в Севастополе Александр Соловьев.
Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях (СПК) «Комета 120М» проекта 23160 построено при техническом взаимодействии предприятий «ССЗ «Вымпел» и феодосийского «СЗ Море». Проект разработан Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им.Алексеева на основе предыдущих проектов СПК «Комета», «Колхида», «Катран».
Судно будет осуществлять пассажирские перевозки в районах Черного моря, сообщила пресс-служба Российского морского регистра судоходства.
Справка
СПК нового поколения вмещает до 120 пассажиров, способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч) и сможет удаляться от места убежища на расстояние до 128 миль.
Основные характеристики: длина – 35,2 м; ширина – 10,4 м; водоизмещение – 74 т; осадка – 3,4 м; экипаж – 5 человек; мощность двигателей – 2×1066 кВт.