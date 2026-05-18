Екатерину II вернули в Ханский дворец

Бахчисарайский музей-заповедник приглашает гостей посетить обновленные залы его Художественного музея. Для посетителей подготовлена яркая экспозиция, которая раскроет интересные страницы истории Крыма.

Тема обновленной выставки посвящена знаменитым путешественникам, посетившим полуостров в конце XVIII – первой половине ХХ века. Значительная часть экспозиции рассказывает о визите Екатерины Великой в Бахчисарай в 1787 году. Среди интереснейших предметов, хранящихся в музее-заповеднике — мундирный кафтан и платье Екатерины II, кроме этого представлены интересные предметы — современники ушедшей эпохи, сообщает пресс-служба музея.

А турпортал Крыма делает акцент на том, что главная экспозиция Художественного музея Ханского дворца значительно поменяла свою концепцию. Туристы окунутся в Екатерининскую эпоху, узнав подробности визита императрицы в «город-сад».

Посетители узнают, какие события предшествовали присоединению Крыма к Российской империи. Яркие впечатления от экскурсии по экспозиции оставят портрет Екатерины II кисти Федора Рокотова, мундирное платье и кафтан императрицы, старинные портреты политических деятелей России, орденская посуда, замковый камень от Триумфальной арки, установленной на въезде в Бахчисарай в честь приезда Екатерины II.

В одном из залов можно будет рассмотреть кровать, шкафы и другую уникальную мебель Екатерининской эпохи. Отдельно и подробно сотрудники Бахчисарайского историко-культурного заповедника расскажут о крымском путешествии императрицы и о ее пребывании в Ханском дворце на протяжении четырех дней.

Кроме открывшегося после реставрации Художественного музея в бывшей резиденции крымских ханов туристам доступны для осмотра: Дворцовая площадь, Большая ханская мечеть Буюк Хан Джами, Ханская ложа, Гарем, Ханское родовое кладбище.