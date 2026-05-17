Сбили 25 беспилотников

В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы в ночь на 17 мая отражали атаку ВСУ.

Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города, сообщил губернатор. По предварительной информации никто из людей не пострадал.

От Спасательной службы Севастополя получена информация о повреждениях пяти окон в разных многоквартирных домах в разных района города. В районе Фиолента в трех

СНТ осколками беспилотников повреждены крыши и стены трех частных домов. Беспилотник, начиненный большим количеством взрывчатки был сбит в районе Кара-Кобы.

Также части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию в нескольких местах. Из-за этого некоторые районы Севастополя остались без электроснабжения. Ремонтно-восстановительные работы начали сразу же после отбоя тревоги.

По состоянию на 13:00 воскресенья, 17 мая, без электроснабжения частично остаются: п.Любимовка (Качинское шоссе, ул.Федоровская, Южногородская, ЗАО С.Перовской), Мекензиевы Горы (район ул.Туманная), с.Фруктовое. Персонал Севастопольэнерго проводит аварийно-восстановительные работы.