Новые награды ждут героев

В Севастополе будут награждать за меценатство, мужество, смелость, отвагу, активную гражданскую позицию и выдающиеся достижения.

Указ губернатора с положениями о четырех новых медалях и полным порядком награждения опубликован на сайте правительства города.

Медаль «За мужество и верность долгу» — награда за проявленные мужество, смелость и отвагу при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, охране правопорядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Медаль «За содействие специальной военной операции» — для тех, кто проявил активную гражданскую позицию, помогая участникам специальной военной операции: волонтёров, добровольцев и тех, кто воплощал инфраструктурные проекты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Медалью «За безупречную службу городу Севастополю» будут награждать за безупречную работу государственных органах, органах местного самоуправления, севастопольских организациях не менее 10 лет.

Медаль имени Максимова Алексея Андреевича вручают за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Севастополем в благотворительной и меценатской деятельности. Эта награда в честь городского головы Севастополя, известного российского мецената.

Инициатору награждения нужно направить в правительство Севастополя ходатайство на имя губернатора о награждении медалью с приложенными к нему документами не позднее, чем за два месяца до даты награждения.

Наградами города Севастополя являются:

— знак отличия «За заслуги перед Севастополем»;

— почетный знак «Родительская слава города Севастополя»;

— почетные звания города Севастополя;

— медаль имени Даши Севастопольской;

— благодарность Губернатора города Севастополя;

— почетная грамота Законодательного Собрания города Севастополя;

— благодарность Председателя Законодательного Собрания города Севастополя;

— почетная грамота Правительства Севастополя;

— премии города Севастополя;

— стипендии города Севастополя.

5 марта 2024 года заксобрание приняло изменение в закон Севастополя о наградах и учредило медали «За мужество и верность долгу», «За содействие специальной военной операции», «За безупречную службу городу Севастополю» и медаль имени Алексея Максимова.