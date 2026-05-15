Луначарцы принимают Мурманский областной драмтеатр

В Севастопольском театре им.Луначарского с 14 по 17 мая проходят гастроли Мурманского областного драмтеатра. Гастроли назвали побратимскими, поскольку одновременно в Мурманске в рамках программы «Большие гастроли» выступает Севастопольский драмтеатр им.Луначарского.

За четыре дня зрители Мурманска и Севастополя увидят четыре спектакля. В Севастополе это будут «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова, «Безымянная звезда» (Михаил Себастьян), «Мсье Амилькар или Человек, который платит» (Ив Жамиак), «День отдыха» (Валентин Катаев).

По словам художественного руководителя театра Николая Гадомского, с художественным руководителем луначарцев Григорием Лифановым они учились актерской профессии на параллельных курсах. После, уже в статусе худруков обсудили возможность организации взаимных гастролей. Оба убеждены в ментальной, творческой и культурной связи двух флотских столиц.

Однако при организации гастролей не обошлось без определенных сложностей, в первую очередь, технических. Как рассказала директор театра Светлана Асташенкова, после проведенной в 2021 году реконструкции, Мурманский театр входит в топ-10 театров России по уровню автоматизации.

– Мы прекрасно понимаем, что такие условия далеко не везде, – отметила С.Асташенкова.

Тем не менее, все технические сложности удалось преодолеть, в результате чего гастрольные спектакли будут сыграны так, как они играются на основной сцене в Мурманске. Гости также отметили, что привезенные спектакли – разноплановые, в каждом есть место юмору и размышлениям.

Отметим, что режиссер почти всех спектаклей — Н.Гадомский, а в «Безымянной звезде» он даже выходит на сцену в роли Грига. С.Асташенкова вообще охарактеризовала свой театр, как откровенно мужской: главный художник – Федор Архипов, художник по свету – Павел Куделькин, заведующий музыкальной частью --Анатолий Шахов.

Рассказывая о впечатлениях от Севастополя, гости отметили хороший русский язык, звучащий на улицах, и удивительный порядок на дорогах.

В завершении пресс-конференции, мурманчане пообещали, что привезенные спектакли не оставят севастопольцев равнодушными.