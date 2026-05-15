Дома на ул.Корчагина восстанавливают по графику

Продолжаются работы по восстановлению жилых домов №14 и №20 по улице Корчагина, пострадавших в результате взрыва.

Восстановленные дома в установленные сроки будут возвращены гражданам в состоянии, полностью пригодном для комфортного и безопасного проживания, говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.

На сегодняшний день в доме №20 полностью восстановлены все входные двери и установлены 162 оконных блока, что позволило приступить к внутренним отделочным работам. Идет остекление порядка 50 балконов. Фасадные работы почти закончены. Внутри здания ремонтируют 41 квартиру, из которых 14 требуют капитального восстановления.

Для каждой квартиры предусмотрен индивидуальный подход. Владельцы смогут выбрать один из трех вариантов: ремонт «под ключ», предчистовую отделку или самостоятельный ремонт при полном обеспечении материалами.

«По утвержденному графику все квартиры в доме №20 должны быть сданы полностью готовыми к проживанию к 1 августа. При этом общая готовность объекта на текущий момент оценивается примерно в 50%», — пояснил и.о. заместителя губернатора Павел Иено.

Специалисты завершили техническое обследование дома №14, уже готова документация на частичный демонтаж поврежденных взрывом конструкций. В первую очередь будут демонтированы балконные плиты над квартирой №1 (в ней был эпицентр), что позволит безопасно разгрузить несущие элементы здания. По мере выполнения демонтажа эксперты будут непрерывно следить за техническим состоянием конструкций, после чего подрядчик приступит к непосредственному восстановлению.

Восстановительные работы по дому №14 планируется завершить к 1 сентября текущего года, после чего жильцы смогут вернуться в свои квартиры. Дом будет восстановлен в полном объеме с сохранением архитектурного облика и соблюдением всех современных стандартов безопасности.

По словам П.Иено, все мероприятия ведутся строго в утвержденные сроки, а жителей своевременно информируют о каждом этапе ремонта.