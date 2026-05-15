Дом на Леваневского, 18 обещают отремонтировать до конца лета

Правительство Севастополя проинформировало горожан о принятых мерах по завершению ремонтных работ в многоэтажном жилом доме на Северной стороне, взорванного в результате теракта в феврале 2024 года.

Остановка работ вызвала обоснованное беспокойство жителей дома. В связи с невыполнением подрядчиком взятых на себя обязательств, правительством Севастополя принято решение о расторжении действующего контракта. В отношении недобросовестного исполнителя будут применены все предусмотренные законодательством меры: штрафные санкции и заявление в Федеральную антимонопольную службу о включении в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.

Отмечено, что «в качестве нового главного исполнителя будет привлечена организация, которая уже успешно работала на данном объекте в статусе субподрядчика. Специалисты этой компании полностью погружены в специфику проекта, владеют всей необходимой технической документацией и осведомлены о нюансах работ. Это позволит минимизировать временные затраты на вхождение в проект и ускорить возобновление процесса».

По предварительной оценке, полный комплекс ремонтных работ можно завершить до конца лета.

Подрядчик, который должен был отремонтировать дом за 97,4 миллионов рублей, — ООО «Авес-Строй» приступил к работам в ноябре 2024 года и должен был сдать объект в ноябре 2025-го. Но на момент принятия решения о расторжении контракта — апрель 2026 года — работы были выполнены лишь на треть (на 33,7 млн руб.).

Теракт 6 февраля 2024 года

Взрыв в доме на ул.Леваневского, 18, от которого пострадали 11 квартир, сначала считался взрывом бытового газа. По счастливой случайности жертв не было. Часть перекрытий между первым и вторым этажами обрушилась. Пострадали припаркованные машины. Всего из здания службами МЧС было эвакуировано 40 человек, из них 25 детей.

Позже выяснилось, что взрыв в квартире в жилом доме на улице Леваневского, 18 устроила ее 39-летняя хозяйка, завербованная украинскими спецслужбами. Целью теракта должен был стать арендовавший квартиру офицер Черноморского флота РФ. Женщину сотрудники ФСБ оперативно задержали при попытке покинуть территорию Россию. В июле 205 года Южный окружной военный суд приговорил ее к 22 годам колонии общего режима по обвинению в госизмене, совершении теракта, обучении террористической деятельности и хранении взрывчатки.

Жители взорванного дома, оставшиеся без жилья, с февраля 2024 года живут в пансионате «Лазурь» или у родственников.