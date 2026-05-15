46 севастопольцев хотят стать депутатами Госдумы от партии «Единая Россия»

Именно столько кандидатов подали документы на участие в партийном предварительном голосовании, в результате которого отберут двоих претендентов для участия в сентябрьских выборах.

Желание представлять Севастополь в нижней палате парламента страны выразили участники СВО, пенсионеры, домохозяки, самозанятые, совсем юные студенты. Большинство из них одновременно заявились и на выборы в депутаты муниципальных округов.

Кроме двух действующих депутатов Госдумы от Севастополя — Татьяны Лобач (1974) и Дмитрия Белика (1969) на праймериз зарегистрировались главврач Первой горбольницы Андрей Коситченков (1977), главврач больницы №4 Дмитрий Ложкин (1974), главврач противотуберкулезного диспансера Андрей Вербицкий (1978), директор балаклавского Дворца культуры Юлия Пастернак (1972), и.о. директора средней школы №45 Антон Пляскин (1983).

Выразили желание стать депутатами Госдумы руководитель севастопольских моделистов, ежегодно устраивающий в городе фестиваль «Севастопольский Бастион» Андрей Макарчук, 1978, военнослужащая, вдова участника СВО, чьим именем названа одна из улиц Севастополя, Дарья Кривопалова (1992); служащий Гагаринской администрация Александр Малёваный (1993), юрист Вячеслав Музалевский (1988). В своей биографии он написал: «В 2025 году костюм и офис пришлось сменить на бронежилет. Когда Родина позвала, я встал в строй «пехоты», штурмовой роты 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии наводчиком на БМП. На фронте быстро выяснилось, что мои юридические знания нужны там не меньше, чем автомат. Так штурмовик стал юрисконсультом».

Еще в списке кандидатов пенсионер Владимир Батищев (1951), полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Андрей Капустинский (1992), санитарка городской больницы №5 с дипломом Днепропетровского инженерно-строительного института Елена Меликова (1967), гендиректор ООО «Капитал Гарант Плюс» Ирина Марсакова (1981). О себе она сообщила: «Мой отец и мама долгие годы прослужили на кораблях и в частях Черноморского Флота. В Севастополе они познакомились и поженились. Здесь же в Севастополе я и родилась». Также в преймериз хотят участвовать бывший шахтер, участник СВО, индивидуальный предприниматель, владелец мастерской по изготовлению ключей на ярмарке «Казачья» Андрей Петренко (1980); уборщик в управляющей компании, с образованием 8 классов Валерий Волох (1970) и многие другие достойные люди.

Чтобы отдать свой голос за кандидатов необходимо с 20 апреля по 29 мая зарегистрироваться на сайте pg.er.ru в качестве избирателя. Авторизация через Госуслуги.

Само голосование пройдет в последнюю неделю мая — с 25 по 31 число. Избиратель может отдать голос за нескольких кандидатов, но только в своем избирательном округе. Итоги процедуры будут подведены на партийном съезде в июне, после чего победители предварительного отбора получат официальное выдвижение кандидатами от «Единой России» на осенних выборах.

Напомним, что в Севастополе 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также депутатов советов восьми муниципалитетов: Андреевского, Балаклавского, Верхнесадовского, Инкерманского, Качинского, Нахимовского, Орлиновского и Терновского сельских округов.