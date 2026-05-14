В Орлином открыли штаб догазификации
Еще один пункт приема документов ГУП «Севастопольгаз» начал работу в Байдарской долине.
В селе Орлиное, в здании местной администрации, в зале на втором этаже в понедельник и среду, с 10:00 до 16:00 местным жителям окажут помощь в вопросах подключения домовладений к газу.
«Теперь получить консультацию, подать документы и решить организационные вопросы можно на месте, без необходимости выезда в город», — сообщала пресс-служба ГУП «Севастопольгаз».
В пункте можно:
— получить консультацию по вопросам газификации;
— подать заявку на догазификацию;
— оформить необходимые документы;
— получить сопровождение на всех этапах подключения — от подачи заявления до пуска газа и заключения договора.
Обратиться может любой житель, заинтересованный в подключении домовладения к газоснабжению или участии в программе догазификации.
Для оформления заявки возьмите:
— паспорт гражданина РФ;
— СНИЛС;
— документы на жилой дом и земельный участок (выписка из ЕГРН);
— ситуационный план земельного участка;
— документы, подтверждающие право на льготу (при наличии).
Для льготных категорий граждан работы внутри участка — от проектирования до установки газового оборудования — выполняют бесплатно.
К льготным категориям относятся 11 категорий, в том числе:
— многодетные семьи;
— ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий;
— инвалиды;
— участники специальной военной операции.
В декабре 2025 года было закончено строительство 19-километрового участка газопровода высокого давления из Терновки в Передовое, что дало возможность начать подключение к газоснабжению сел Байдарской долины. Сети низкого давления там уже проложены.
Чтобы жители долины могли оформить документы на месте, Севастопольгаз открывает штабы догазификации. Первый такой пункт появился в Широком, второй — в Тыловом.
Городские власти обещали, что в 2026 году долгожданное голубое топливо дойдет также в Передовое, Подгорное и Озерное.
Напомним, что проектную документацию объектов газификации Байдарской долины правительство Севастополя утвердило еще в декабре 2018 года. Работы должны были завершить до конца 2023 года.