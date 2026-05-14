В Орлином открыли штаб догазификации

Еще один пункт приема документов ГУП «Севастопольгаз» начал работу в Байдарской долине.

В селе Орлиное, в здании местной администрации, в зале на втором этаже в понедельник и среду, с 10:00 до 16:00 местным жителям окажут помощь в вопросах подключения домовладений к газу.

«Теперь получить консультацию, подать документы и решить организационные вопросы можно на месте, без необходимости выезда в город», — сообщала пресс-служба ГУП «Севастопольгаз».

В пункте можно:

— получить консультацию по вопросам газификации;

— подать заявку на догазификацию;

— оформить необходимые документы;

— получить сопровождение на всех этапах подключения — от подачи заявления до пуска газа и заключения договора.

Обратиться может любой житель, заинтересованный в подключении домовладения к газоснабжению или участии в программе догазификации.

Для оформления заявки возьмите:

— паспорт гражданина РФ;

— СНИЛС;

— документы на жилой дом и земельный участок (выписка из ЕГРН);

— ситуационный план земельного участка;

— документы, подтверждающие право на льготу (при наличии).

Для льготных категорий граждан работы внутри участка — от проектирования до установки газового оборудования — выполняют бесплатно.

К льготным категориям относятся 11 категорий, в том числе:

— многодетные семьи;

— ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий;

— инвалиды;

— участники специальной военной операции.

В декабре 2025 года было закончено строительство 19-километрового участка газопровода высокого давления из Терновки в Передовое, что дало возможность начать подключение к газоснабжению сел Байдарской долины. Сети низкого давления там уже проложены.

Чтобы жители долины могли оформить документы на месте, Севастопольгаз открывает штабы догазификации. Первый такой пункт появился в Широком, второй — в Тыловом.

Городские власти обещали, что в 2026 году долгожданное голубое топливо дойдет также в Передовое, Подгорное и Озерное.

Напомним, что проектную документацию объектов газификации Байдарской долины правительство Севастополя утвердило еще в декабре 2018 года. Работы должны были завершить до конца 2023 года.