В Крыму принимают меры, чтобы избежать сбоев на электросетях летом

Энергетики принимают все необходимые меры, чтобы не допустить сбоев в работе электросетей Крыма летом, сообщили ТАСС в профильных организациях.

На Крымском полуострове могут происходить отключения электроснабжения летом, когда нагрузки на инфраструктуру возрастают из-за большого притока туристов и активного использования электроприборов в жару. В частности, летом 2025 года власти призывали жителей и гостей полуострова рационально использовать электроэнергию в период дневных пиковых нагрузок, иначе могут быть введены веерные отключения.

«В преддверии активного туристического сезона 2026 года ГУП РК «Крымэнерго» реализует комплексный план мероприятий для обеспечения бесперебойного и надежного электроснабжения курортов, объектов транспорта и социальной инфраструктуры Республики Крым», — ответили в Крымэнерго на вопрос, как предприятие готовится к летнему сезону, чтобы не допускать аварии на сетях.

В ответе на запрос ТАСС также уточняется, что специалисты проводят осмотры и диагностику оборудования трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередачи и других энергоустановок.

«В плановом порядке проводятся тепловизионный контроль ЛЭП, ремонты электросетевого оборудования, необходимые мероприятия для обеспечения исправности систем охлаждения трансформаторов, настройка систем автоматики и релейной защиты. Ведется круглосуточный мониторинг состояния энергосистемы, что позволяет оперативно реагировать на любые нештатные ситуации и минимизировать риски аварийных ситуаций», — добавили в организации.

«Принимаются все возможные меры, [чтобы минимизировать сбои]», — сообщили ТАСС в АО «Системный оператор Единой энергетической системы», которое обеспечивает оперативно-диспетчерское управление.