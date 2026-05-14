Покажут в Мурманске четыре спектакля

Севастопольский театр им. Луначарского с 14 по 17 мая гастролирует в Мурманске.

В рамках «Больших гастролей», согласно Всероссийскому гастрольно-контрольному плану Минкультуры, севастопольские артисты покажут четыре спектакля на сцене Мурманского областного драматического театра.

Севастопольцы привезли в Мурманск спектакли «Севастопольский вальс», «Белая гвардия», «Таня» и «Мнимый больной».

«В течение четырех дней мурманские зрители смогут познакомиться с разнообразным репертуаром севастопольского театра – от музыкального спектакля до психологической драмы и классической комедии. Везем в Мурманск лучшие спектакли, радость, любовь и черноморскую весну», – так оценили гастроли луначарцы.

Организаторы гастролей также отметили, что наши два города имеют общие исторические судьбы. Оба являются городами-героями, форпостами России, базами Военно-морского флота.