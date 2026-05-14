Обнаружили новую пещеру

Еще одну пещеру случайно обнаружили недалеко от Симферополя, в поселке Каменка. Пещеру нашли при бурении воды на одном из частных земельных участков, на глубине 11 метров от поверхности. Бур неожиданно наткнулся на свод подземной галереи.

О находке рассказал старший преподаватель кафедры географии Таврической академии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

По его информации, ширина пещеры составляет полтора-два, высота – четыре метра. Предположительно, она в три раза меньше пещеры «Таврида». Спелеолог также рассказал об обнаруженных на стенах биогенного происхождения образованиях, что, по его мнению, говорит, об обитавших здесь когда-то летучих мышах.

Несмотря на то, что в пещере вполне можно дышать и она безопасна, обрести ту же популярность, что и «Таврида», получится едва ли.

После проведения детальных исследований, пещеру можно будет предоставить для использования, например, любителям экстремального туризма.