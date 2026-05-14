Не спешите платить мошенникам штраф за землю

Как сообщалось в СМИ, аферисты рассылают дачникам фейковые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают, перейдя по ссылке, оплатить штраф со скидкой. Затем применяется схема со взломом личного кабинета на портале Госуслуг.

«Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть подписано главным государственным инспектором региона (города или района) по использованию и охране земель или его заместителем и заверено печатью территориального органа Росреестра. Постановление правонарушителю вручается лично при рассмотрении административного дела, направляется заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на портале Госуслуг. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам в смс или в чатах в мессенджерах с угрозами штрафов за нарушения на участках — по этим каналам постановления о назначении такого административного наказания не распространяются», — сообщил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Росреестр привлекает к административной ответственности за нарушения земельного законодательства только по результатам контрольного (надзорного) мероприятия и составления протокола об административном правонарушении. При этом собственник земельного участка в обязательном порядке уведомляется территориальным органом Росреестра в бумажном виде заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на Госуслугах о времени и месте проведения такого мероприятия, а также о времени и месте составления протокола и рассмотрения дела об административном правонарушении.

Если у вас не было соответствующих официальных уведомлений о контрольных (надзорных) мероприятиях на вашем участке, и вы вдруг получили подозрительное требование оплатить штраф, знайте — это мошенники.

Важно! ️В случае сомнений в достоверности постановления о назначении административного наказания (а также в случае его получения без предварительного уведомления о месте и времени составления протокола об административном правонарушении или без уведомления о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении) гражданин всегда может обратиться в территориальный орган Росреестра при личном приеме, по телефону или в течение 10 дней направить жалобу в адрес территориального органа, который вынес соответствующее постановление. Адрес территориального органа указывается в постановлении о назначении административного наказания.

«В городе Севастополе уполномоченным органом по выдаче постановлений является Управление Росреестра по Севастополю, расположенное по адресу: Севастополь, ул.Маяковского, 8. Напоминаем, что информация о результатах проведения контрольного (надзорного) мероприятия размещается в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (www.proverki.gov.ru). По всем возникающим вопросам, касающихся земельного надзора звоните по телефону +7(8692) 24-31-90», — дал разъяснение заместитель руководителя управления Анатолий Заиченко.