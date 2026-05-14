Начали косить траву

Сезон покоса клумб и обочин в Севастополе начался с очевидным запозданием. К середине мая трава вдоль дорог, в скверах и на иных открытых городских пространствах не только поднялась до классической отметки «по пояс», но успела зацвести и даже заколоситься.

Нет, кое-где траву все-таки скосили, но по общему объему скошенные пространства по сравнению с некошеными явно проигрывали. Буйное разнотравье в городе и глаз не радует, и здоровью не способствует. Заросли — мест сосредоточения клещей, различного мусора, дорожной грязи и пыли.

Вероятно, город так бы и зарастал травой до знойного июля, если бы тему не подняли на аппаратном совещании в правительстве Севастополя во вторник, 12 мая.

— Максим Владимирович! Когда будете косить траву в городе? Я понимаю, что вы ждете, наверное губернаторские школьные трудовые отряды? Давайте, организовывайте эту работу, — обратился к своему заму Максиму Ковалеву глава города.

И вот результат — уже на следующий день на улицах города показательно появились люди с триммерами. А в четверг, 14 мая, Севавтодор пригласил журналистов на показательный покос обочин.