Мошенник под подпиской о невыезде провернул очередную аферу

Житель Севастополя, обвиняемый в многомиллионных аферах с квартирами, находясь в течение года под домашним арестом и подпиской о невыезде, продолжал активно и незаконно обогащаться.

Следователи следственной части СУ УМВД России по Севастополю неоднократно ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Сначала в ноябре 2024 года 47-летний «коммерсант» был задержан и заключен под стражу по подозрению в обмане троих местных жительниц на общую сумму не менее 25 млн рублей. Спустя некоторое время суд изменил ему меру пресечения и отпустил под залог, а затем — под подписку о невыезде.

Однако в апреле 2026 года была установлена его причастность к еще двум аналогичным эпизодам преступной деятельности. Мужчина одалживал деньги под залог квартир, а потом становился их владельцем, переоформляя на себя недвижимость. В результате его мошеннических действий двум местным жительницам был причинен материальный ущерб в размере 11 млн рублей. И вновь, несмотря на ходатайство следователя о заключении злоумышленника под стражу, ему избрали домашний арест, во время которого он в нарушение установленного запрета использовал социальные сети и мессенджеры.

В настоящее время сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю установлено, что в период с сентября прошлого года по март текущего 47-летний коммерсант, находясь под подпиской о невыезде, совершил новое преступление по старой схеме. Зная, что 57-летняя преподаватель одного из городских вузов оказалась в сложной жизненной ситуации и остро нуждается в деньгах, злоумышленник предложил женщине займ в размере 1,4 млн рублей. Затем убедил ее заключить с ним договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры и передать ему правоустанавливающие документы в залог до погашения долга. Выполнять обязательства кредитора он не намеревался, а зарегистрировал на себя право собственности на жилище заемщицы. Сумма причиненного ей материального ущерба составила не менее 4 млн рублей.

По новому факту в отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант взят под стражу в зале суда.