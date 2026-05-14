Крымчане передавали секретные сведения украинским кураторам

Установлено, что 50-летний житель Красноперекопского района, при помощи мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передал ему фото- и видеоматериалы, географические координаты и иные сведения о местах дислокации объектов Вооруженных Сил Российской Федерации на территории полуострова.

Второй подозреваемый — 64-летний житель Симферополя. При помощи интернета он установил контакт с Государственной пограничной службой Украины и выразил готовность к конфиденциальному сотрудничеству: придумал себе агентурный псевдоним и согласился сообщать в интересах украинской стороны информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны Крыма. По указанию куратора он передал противнику сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах Вооруженных Сил Российской Федерации, которые в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсий и нанесения вооруженными силами Украины ракетно-артиллерийских ударов.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанные лица были задержаны сотрудниками ФСБ России. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье «Государственная измена». Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ России вновь предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.