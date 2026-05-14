Госдума отменила пошлины при наследовании авто участников СВО, а для рекламных блоков — увеличила

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому наследники участников СВО освобождаются от уплаты госпошлины за государственную регистрацию унаследованных транспортных средств. Кроме того, закон увеличивает размер госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.

Документ, инициированный группой сенаторов, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Ныне действующий размер госпошлины на установку рекламной конструкции был установлен в 2014 году и с тех пор не индексировался, отмечается в пояснительной записке.

«Предлагаемый уровень пошлины соотносится с размером пошлин за государственные действия в различных ведомствах, например, по регистрации актов гражданского состояния, совершения государственных услуг в сфере автотранспорта. Увеличение размера госпошлины будет способствовать пополнению бюджетных средств муниципальных образований в условиях дефицита бюджета по решению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, не окажет отрицательного влияния на хозяйственную деятельность субъектов рекламного рынка ввиду незначительного размера госпошлины», — цитирует ТАСС авторов документа.

Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, ко второму чтению в документ добавилась адресная льгота, которой не было в первоначальной редакции.

«От уплаты госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств и за совершение иных регистрационных действий при наследовании транспортных средств освобождаются наследники участников СВО и наследники волонтеров, работавших на территориях, обозначенных указом президента от 30 апреля 2022 года о поддержке волонтерской деятельности на территориях отдельных субъектов РФ. По действующей редакции указа от 5 августа 2025 года к таким территориям относятся ДНР, ЛНР, Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Запорожская, Курская, Ростовская и Херсонская области, а также Севастополь», — добавил он.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина, также наследникам участников СВО не нужно будет платить госпошлину за выдачу государственных регистрационных знаков, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, на автомобили, мотоциклы, тракторы и другие транспортные средства. «Наша задача — создать условия для максимальной поддержки участников СВО и их семей, это один из ключевых приоритетов в работе Государственной Думы», — отметил депутат.