Департаменту сельского хозяйства и Севприродназору добавят денег

Бюджетные ассигнования в сумме 13 млн рублей пойдут на развитие агропромышленного комплекса, а также на озеленение, проведение госэкспертизы запасов полезных ископаемых и мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов.

В севастопольском парламенте 13 мая состоялось расширенное заседание комиссии Законодательного Собрания города Севастополя по бюджету. Депутаты рассмотрели вопрос о перераспределении бюджетных ассигнований в пределах общего объема двум департаментам, сообщила пресс-служба закобрания.

Департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка на обновление и модернизацию сельскохозяйственной техники дополнительно выделили семь миллионов рублей.

Департаменту природных ресурсов и экологии «увеличили бюджетные ассигнования на сумму 6 млн рублей (2027 год — 6,15 млн рублей, 2028 год — 6,15 млн рублей) на мероприятия, в числе которых проведение уходных работ за зелеными насаждениями, разработка проектно-сметной документации для компенсационного озеленения территории школы №9 имени З.И. Парфеновой, участие в проведении регионального этапа Всероссийской акции «Сады Победы», проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по материалам технико-экономического обоснования кондиций и переоценки запасов, мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя в границах ООПТ и другие».

Изменения в бюджет еще должно быть принято на сессии заксобрания.