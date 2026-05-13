Житель палаточного городка на пляже Фиолента обвиняется в незаконном сбыте наркотиков

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего уроженца города Норильска. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2025 года обвиняемый проживал в палаточном городке рядом с пляжами «Крокодил» и «Баунти». С целью заработка мужчина приобрел семена конопли, посеял их в лесопосадке в Балаклавском районе, вырастил, собрал и высушил урожай. В результате получилось 214 г марихуаны. Наркотическое вещество он расфасовал в 39 небольших свертков и собирался сбывать соседям-наркоманам.

Урожай мужчина хранил в своей палатке, однако в августе 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов безопасности выявили и изъяли запрещенное к обороту вещество.

Расследование проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю.

Уголовное дело направлено в Балаклавский районный суд Севастополя.