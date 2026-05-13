Сам зажги свою звезду!

«Поёшь за рулем? Танцуешь, пока никто не видит? Может, виртуозно играешь на гитаре или пишешь стихи? Неважно, кто ты по профессии: врач, учитель, строитель, инженер или бухгалтер. Главное, что твоя профессиональная деятельность не связана с выбранной конкурсной номинацией. Выходи из рабочей тени и зажигай свою звезду!» — такое обращение опубликовано на сайте Севастопольского объединения профсоюзов.

В этом году конкурс проводится в пяти номинациях: вокально-исполнительское искусство, художественное слово, танцевальное искусство, оригинальный жанр, инструментальный жанр и предусмотрен специальный приз за самый патриотичный номер, который выберут победителем из всех номинаций.

На сегодня подано 15 заявок. Наиболее популярные номинации — вокал и танец.

Для участия в конкурсе необходимо обратиться к председателю профсоюзного комитета предприятия, на котором работаешь. Если профсоюза нет — заявление оформляет руководитель организации.

Прием заявок до 20 мая. Справки по телефону 54-00-56.

Гранд-финал состоится 30 мая на сцене севастопольского Дворца детского и юношеского творчества. Победителей ждет минута славы, дипломы, цветы и специальные призы от спонсоров.