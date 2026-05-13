Сам зажги свою звезду!
Продолжается прием заявок на четвертый общегородской конкурс самодеятельного творчества среди работающих жителей Севастополя.
«Поёшь за рулем? Танцуешь, пока никто не видит? Может, виртуозно играешь на гитаре или пишешь стихи? Неважно, кто ты по профессии: врач, учитель, строитель, инженер или бухгалтер. Главное, что твоя профессиональная деятельность не связана с выбранной конкурсной номинацией. Выходи из рабочей тени и зажигай свою звезду!» — такое обращение опубликовано на сайте Севастопольского объединения профсоюзов.
В этом году конкурс проводится в пяти номинациях: вокально-исполнительское искусство, художественное слово, танцевальное искусство, оригинальный жанр, инструментальный жанр и предусмотрен специальный приз за самый патриотичный номер, который выберут победителем из всех номинаций.
На сегодня подано 15 заявок. Наиболее популярные номинации — вокал и танец.
Для участия в конкурсе необходимо обратиться к председателю профсоюзного комитета предприятия, на котором работаешь. Если профсоюза нет — заявление оформляет руководитель организации.
Прием заявок до 20 мая. Справки по телефону 54-00-56.
Гранд-финал состоится 30 мая на сцене севастопольского Дворца детского и юношеского творчества. Победителей ждет минута славы, дипломы, цветы и специальные призы от спонсоров.