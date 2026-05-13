Задержан похититель самоваров

В Севастополе, на летней площадке одного из кафе ранее судимый за кражи 37-летний мужчина присмотрел два самовара и украл их ранним утром, пока в заведении никого не было. Ущерб владельцу кафе составил более 24 тысяч рублей, а личная прибыль вора оказалась скромнее. Один из самоваров он заложил в ломбард, а другой продал в антикварный магазин, выручив за них чуть более пяти тысяч рублей.

Через неделю злоумышленник обнаружил возле ночного клуба мобильный телефон, а позже — и хозяина телефона, ведущего поиски. Новый владелец предложил старому помочь найти пропажу за вознаграждение в 30 тысяч рублей. Потерпевший сообразил, что его обманывают, но пока сбегал за «группой поддержки», хитреца след простыл. Сумма материального ущерба составила 60 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого и изъяли мобильник. За кражи ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.