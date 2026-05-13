В Азовском море прижился краб-пришелец из Атлантики

Ранее этот вид грязевого краба, обитающий у американских берегов Атлантического океана, встречался и в западной части Черного моря.

Группа исследователей Института биологии южных морей имени и Института океанологии им.Ширшова идентифицировала новый для Азовского моря вид крабов — плоскоспинный грязевой краб.

Первые экземпляры этого вида были обнаружены учеными в 2019 году в районе Керченского пролива. На детальное изучение «пришельца» ушло пять лет. Всего за это время было изучено 67 особей, которые отличались от других грязевых крабов, обитающих в регионе, формой панциря и раскраской.

«Скорее всего, краб-вселенец оказался в Азовском море с балластными водами, а начальной точкой его проникновения является Керченский пролив», — считает соавтор статьи, старший научный сотрудник отдела экологии бентоса ИнБЮМа Виталий Тимофеев.

В дальнейшем за счет течений произошло естественное расселение взрослых крабов и их личинок из Керченского пролива вдоль северо-восточного побережья Крымского полуострова и потом по всей акватории Азовского моря.

Являясь хищниками, крабы-вселенцы зачастую влияют на структуру естественных сообществ и способны изменить процессы жизнедеятельности местных видов. В то же самое время, грязевой краб может оказаться одновременно и полезным в качестве источника пищи для некоторых промысловых рыб.

Краб-пришелец ведет скрытный образ жизни, спасаясь от хищников в хорошо защищенных убежищах. В Азовском море он обитает среди скоплений мидий, прикрепленных к прибрежным скалам и крупным валунам, а также на биогенных рифах, построенных рифообразующими червями. Ширина панциря самцов варьирует от 9,7 до 34,8 мм, самок — 12,0-28,6 мм.

По словам ученых, говорить о репродуктивном потенциале этого вида в Азовском море пока рано. Можно лишь заключить, что в сентябре в районе исследования, как и в западной части Черного моря, наблюдается высокая доля икроносных самок: 41% — Черное море и 57% — Азовское, что свидетельствует о возможности формирования самовоспроизводящейся популяции этого вида в Азовском море.