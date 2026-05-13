Школьные последние звонки прозвенят 26 мая

В этом учебном году последний учебный день — 25 мая, а традиционные торжественные «последние звонки» пройдут 26 мая, с учетом всех требований безопасности.

Об этом 12 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя рассказал директор департамента образования Максим Кривонос.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) начнется 1 июня. Она охватит 1574 выпускника, 60 из которых — ученики 9-х классов, которые, несмотря на возможность поступить в 10-й класс без экзаменов, выбрали сдавать физику и информатику.

— Для них — это возможность получить определенный опыт, — прокомментировал решение М.Кривонос.

По его словам, всего 1514 выпускников 11-х классов (75%) все же выбрали сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это связано с более удобными условиями поступления поступления в вузы — результаты ЕГЭ ребята смогут отослать на пять направлений вузов через портал Госуслуг. То есть, поступить в любой иногородний вуз ребята смогут, не выезжая из Севастополя.

Часть выпускников выбрали не сдавать ЕГЭ. В Севастополе в этом году есть такая возможность из-за прифронтовой обстановки. В этом случае им придется сдавать внутренние экзамены в вуз очно.

Экзаменационный процесс будут обеспечивать 1506 специалистов департамента образования и 139 экспертов. Для сдачи экзаменов будут организованы 15 пунктов: два для 9-х классов, еще 13 — для 11-х. Сдать ЕГЭ смогут также выпускники прошлых лет. Кроме того, возможность сдать один из базовых предметов (базовую математику или русский язык) получат некоторые ученики 10-х классов, освоившие экстерном программу 11-го. Им это нужно для формирования индивидуального плана на выпускной год.

Традиционно 8 и 9 июля ребята смогут пересдать один из экзаменов для улучшения первоначального результата.

По словам М.Кривоноса, 10 апреля в Севастополе был проведен ЕГЭ по русскому языку для родителей выпускников. Среди 87 написавших экзамен родителей, зафиксирован один 100-балльный результат. Узнав об этом, губернатор Михаил Развожаев выразил желание также принять участие в сдаче ЕГЭ, на что получил обещание быть приглашенным в следующий раз.

Основной экзаменационный этап завершится 19 июня. Предусмотрены также резервные дни для пропустивших экзамен по уважительной причине. Выпускные вечера начнутся в конце июня — начале июля.

26 мая — трезвый праздник

В день последних звонков в Севастополе по местному законодательству запрещена розничная продажа алкоголя.

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка рекомендует предпринимателям обеспечить информирование покупателей о запрете розничной продажи алкогольной продукции 26 мая 2026 года в наглядной и доступной форме.

Нарушение указанных ограничений влечет административную ответственность. Штраф для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.