С пешеходным переходом на Федоровской разберутся коллегиально

Чиновникам дано поручение собраться и решить вопрос с установкой пешеходного перехода на улице Федоровской в Любимовке, между домами 42 и 46. Вопрос подняли 12 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Человек попросил оборудовать пешеходный переход. Горсвет говорит, что пока нет пешеходного перехода, свет установить нельзя, а дорожники, что пока нет света, перехода не будет, — обратился к подчиненным губернатор Михаил Развожаев. После этого он приказал своим замам разобраться в ситуации на месте.

— Павел Александрович, берете всех специалистов одновременно, приезжаете туда и планируете все работы на месте! — обратился губернатор к своему заму Павлу Иено. Тот отрапортовал, что незамедлительно, уже завтра, приступит к выполнению данного поручения.

— Завтра едем, на месте разберемся, — отрапортовал П.Иено.

При этом глава города объяснил происходящий «футбол» неправильной вежливостью, которую чиновники якобы проявляют по отношению друг к другу.

— Надо просто всем вместе прийти и сделать! — потребовал он.