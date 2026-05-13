Приглашают на презентацию научно-поэтического сборника о героическом корабле

Настоящей сенсацией сборника стала поэма французского автора Огюста де Сен-Тома «Меркурий», созданная им «по горячим следам» боя брига 14(26) мая 1829 года с двумя турецкими линейными кораблями. Впервые она была опубликована в Санкт-Петербургской политической и литературной газете «Северная пчела» в 1829 году и преподнесена ее автором, в тот период преподавателем Санкт-Петербургского университета, императору Николаю I.

Это фактически первое за 200 лет переиздание поэмы на языке оригинала и на русском языке в дословном и поэтическом переводах Марии Некрасовой.

Ранее поэма считалась утраченной, поэтому отдельной статьей в сборнике публикуется история обретения поэмы белорусским исследователем биографии Александра Казарского Михаилом Лещинским,

Кроме этого в сборник вошел рассказ о ходе боя «Меркурия», основанный на документальных свидетельствах и воспоминаниях его участников, а также публикации и переводы статей из английской прессы 1829, 1830 и 1855 годов, о бое брига «Меркурий» и поездке А.Казарского в Англию, выполненные студентами-лингвистами и переводчиками Севастопольского государственного университета.

Презентация сборника и творческая встреча с его создателями состоится 17 мая в 11:00 в Севастопольской Морской библиотеке им. М.П.Лазарева.