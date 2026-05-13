Порядок отстранения от управления авто в пьяном виде упростят

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается сократить количество процессуальных документов при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение, сообщает ТАСС .

Разработанным правительством законопроектом предлагается внести изменения в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса об административных правонарушения (КоАП РФ). Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотрудникам полиции необходимо составить от трех до пяти процессуальных документов: протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медицинское освидетельствование, а также протокол об административном правонарушении, протокол задержания транспортного средства.

Инициативой предлагается предусмотреть как составление отдельного протокола об отстранении от управления автомобилем, так и возможность проставления соответствующей отметки, которая может делаться в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в иных протоколах или в постановлении по делу об административном правонарушении. Аналогичные изменения касаются и задержания транспортного средства, запись о котором может быть сделана в протоколе о правонарушении или определении о возбуждении дела.

Сокращение количества составляемых процессуальных документов в указанных случаях позволило бы сэкономить примерно 33,6 тысяч рабочих часов в год, а также сократить финансовые затраты, необходимые для приобретения бланочной продукции, указано в пояснительной записке.