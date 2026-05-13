Помните про опасных клещей!

Роспотребнадзор назвал регионы страны с высоким риском заражения вирусным клещевым энцефалитом. Среди них Севастополь и Республика Крым.

В Центральном федеральном округе в число эндемичных регионов вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области.

Среди субъектов Северо-Западного федерального округа повышенный риск заражения клещевым энцефалитом наблюдается в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, Республике Карелия и Республике Коми, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах риск отмечен в Крыму и Севастополе.

Опасность заражения в субъектах Приволжского федерального округа наблюдается в Кировской, Нижегородской, Оренбургской областях, Пермском крае, Башкирии, Республике Марий Эл, Татарстане, Самарской области, Удмуртии и Ульяновской области.

В число эндемичных регионов Уральского федерального округа вошли Курганская, Свердловская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Челябинская область.

В Сибирском федеральном округе повышенный риск заражения отмечается в Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Туве и Хакасии.

Всего с начала сезона зарегистрировано более 43 тысяч обращений в медицинские организации страны по поводу укусов клещей.

Роспотребнадзор напомнил, что самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Прививаться в первую очередь рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Важно не забывать об индивидуальной защите от клещей — использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также ношении специальной защитной одежды.

Кроме вирусного энцефалита от клещей можно заразиться и другими опасными заболеваниями. С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано уже семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В 2025 году было восемь случаев.

Также укусы иксодовых клещей — наиболее распространенный путь заражения Крымской геморрагической лихорадкой. Болезнь характеризуется тяжелым течением, высокой температурой, кровотечениями и может привести к летальному исходу.