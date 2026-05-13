На побережье собрали 31 мешок мазута

За период майских праздников от жителей Севастополя поступило 12 заявок о точечных загрязнениях мазутом береговой линии. Все обращения были оперативно отработаны соответствующими службами, сообщила пресс-служба правительства города.

«Во время праздников мы совместно с Севприроднадзором и спасательной службой полностью прошли береговую черту. Там, где выявили загрязнения, — убрали. Всего собрали 31 мешок», — сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Он отметил, что сил спасательной службы и Севприроднадзора достаточно для оперативной отработки поступающих заявок. При обнаружении загрязнений на побережье необходимо сообщить об этом по единому номеру 112.

Мазут из Туапсе

По данным Оперативного штаба Краснодарского края на 12 мая, в Туапсе с береговой линии собрали и вывезли более 27,7 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. В ликвидации разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки БПЛА киевского режима, участвуют 546 человек, в том числе и специалисты МЧС России, 103 единицы техники.