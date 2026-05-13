Хотят трудоустроить на лето две тысячи школьников

Всего летом в школьные трудовые отряды (ШГО) планируют трудоустроить 2058 учащихся школ Севастополя. Они начнут работать с 1 июня.

Как рассказала 12 мая на аппаратном совещании в правительстве города начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко, цель программы — профориентация и привлечение детей к труду в летний период. Уже создано 69 отрядов на базе такого же количества образовательных учреждений. За каждым закрепят кураторов из числа бойцов Российских студотрядов.

Школьникам выплатят за две недели — 14 228 рублей (без учета налога), за месяц — 27 093 рубля, что соответствует минимальной зарплате.

Возраст для участия в ШГО определен от 14 до 17 лет, время работы — от четырех до семи часов в день. Для участия в трудовом отряде ребятам нужно обратиться к советнику директора по воспитательной работе своей школы.

Школьникам предложат поработать в организациях, подведомственных департаментам образования, культуры, соцзащиты, городского хозяйства, транспорта, информационной политики, управлений по делам молодежи, спорта, туризма, Севприроднадзора. Их также готовы принять на коммерческих предприятиях, которые участвуют в данной госпрограмме.

Ребятам предложат поработать в библиотеках, на пришкольных участках, приобщиться к организации спортивных мероприятий, оформлению наглядной агитации. Им также смогут доверить работу курьера, занять анкетированием туристов, направять на высадку саженцев, привлекут к созданию видеороликов для СТВ.