«Театральный поезд» отправится из Севастополя 27 мая

Всероссийский проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России, привезет в Ростов-на-Дону девять театральных коллективов из разных регионов России, сообщил председатель регионального Союза театральных деятелей Геннадий Шапошников на пресс-конференции в формате телемоста в пресс-центре « ТАСС-Юг ».

«Театральный поезд» — всероссийский проект, который стартует 12 мая 2026 года из Владивостока. Второй состав отправится из Севастополя 27 мая. Два поезда проследуют навстречу друг другу с остановками в 43 городах, где пройдут двухдневные театральные фестивали с участием более 160 коллективов со всей страны. Кульминацией проекта станет одновременное прибытие обоих составов в Москву 30 июня 2026 года.

«Мы будем принимать на сценах [Ростовский области] коллективы из Краснодарского края, Республики Крым и Донецкой Народной Республики (ДНР). Девять трупп приедут в наш регион», — сказал Г.Шапошников.

Он уточнил, что в течение двух дней они покажут спектакли на сценах Ростовского музыкального театра, Ростовского театра драмы им.Горького, Ростовского театра кукол им.Былкова и Ростовского молодежного театра.

Как сообщала «Севастопольская газета», в этом театральном марафоне участвуют драмтеатр им.Луначарского с постановкой «Горе от ума», театр танца имени Вадима Елизарова с двумя хореографическими спектаклями — «Кармен» и «Бахчисарайский фонтан», а также Севастопольский театр юного зрителя с постановками о Суворове и о севастопольских мальчишках.

Южный маршрут «Театрального поезда» включает 19 городов: Севастополь — Симферополь — Краснодар — Ростов-на-Дону — Волгоград — Саратов — Самара — Уфа — Ульяновск — Казань — Нижний Новгород — Саранск — Рязань — Тамбов — Воронеж — Курск — Смоленск — Калуга — Москва.