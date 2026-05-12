Решил воспитать сына методом Тараса Бульбы

Установлено, что 46-летний мужчина поссорился со своей супругой и отправился заливать обиду алкоголем. Через некоторое время изрядно выпивший глава семейства вернулся домой и начал выяснять отношения с 14-летним сыном. На ответную грубость в свой адрес отец потерял самоконтроль и решил преподать отпрыску жесткий урок воспитания. Он повалил подростка на кровать и стал душить, угрожая убийством. Мать, испугавшись за жизнь своего сына, вмешалась, оттащив супруга.

Сразу после конфликта женщина обратилась за помощью в полицию. Мужчину задержали и завели уголовное дело. По статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» «Тарасу Бульбе» грозит до двух лет лишения свободы.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.