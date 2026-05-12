Против покушавшихся на митрополита Тихона возбудили еще одно дело

Следователи возбудили еще одно уголовное дело против участников покушения на митрополита Тихона — Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича (внесены в РФ в перечень террористов) — о неправомерном доступе к компьютерной информации, обучении терроризму и участии в террористическом сообществе.

«В рамках расследования уголовного дела о покушении на митрополита Тихона в отношении Иванковича и Поповича было возбуждено новое уголовное дело по факту совершения ими преступлений, связанных с прохождением обучения и участием в террористическом сообществе (ст. 205.3 УК РФ и ст. 205.4 УК РФ), а также с неправомерным доступом к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ)», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Материалы двух уголовных дел соединены в одно производство.

Адвокаты обвиняемых подтвердили ТАСС информацию о появлении в уголовном деле в отношении их подзащитных трех новых составов преступления. Однако новых обвинений, по их словам, Иванковичу и Поповичу пока не предъявили. Подробности новых составов защита отказалась комментировать, сославшись на подписку о неразглашении и тайну предварительного следствия.

Как сообщалось ранее, завербованные украинскими спецслужбами в середине 2024 года Денис Попович и Никита Иванкович были задержаны в феврале 2025 года по подозрению в причастности к подготовке покушения на митрополита Тихона. По данным следствия, они должны были совершить убийство митрополита путем подрыва самодельного взрывного устройства на территории Сретенского мужского монастыря в Москве. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мещанский суд Москвы заключил их под стражу.