Подлодки Черноморского императорского флота внесут в реестр культурного наследия

— Это масштабный совместный проект по выявлению объектов подводной археологии и сохранению исторической памяти Севастопольского отделения Российского географического общества и Севастопольского государственного университета. Он начался довольно давно. За эти годы проделана колоссальная работа и на данный момент вся документация готова, чтобы затопленные у берегов Севастополя подводные лодки Черноморского императорского флота были поставлены на учет как выявленные объекты культурного подводного и исторического наследия, — рассказал «Севастопольской газете» руководитель Центра историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института Востоковедения РАН Виктор Лебединский.

Подводные лодки были затоплены в апреле 1919 года, в разгар Гражданской войны и иностранной интервенции. Страны Антанты приняли решение затопить большую часть Черноморского императорского флота, чтобы он не достался противоборствующим сторонам. Всего на большую глубину ушли 13 уникальных субмарин: 12 из них — на внешнем рейде, одна — в Северной бухте. Фактически это были первые лодки будущего подводного флота России. Какие-то субмарины были подняты в 1930-е годы, но четыре — «Скат», «Нарвал», «Кашалот» и «Гагара — до сих пор покоятся на дне, на глубине 70-80 метров.

Как отметил ученый, ключевым критерием для признания подводного объекта историческим наследием является его возраст: корабль, пролежавший под водой более 100 лет, автоматически считается объектом археологического наследия. Этому требованию полностью соответствуют подводные лодки образца 1904-1916 годов.

Ранее сделать это было невозможно, поскольку по Конституции РФ, территории регионов не распространялись на морские акватории, из-за чего местные власти не имели права выявлять и охранять памятники в море. Вступивший в силу 1 января 2022 года федеральный закон передал все подводные объекты культурного наследия в ведение регионов, примыкающих к акватории моря. Теперь у севастопольских властей, ученых-исследователей и общественников есть все возможности внести эти объекты в реестр, что будет способствовать их физической защите, например, при проведении строительных или дноуглубительных работ. Без археологической экспертизы теперь не обойтись.

Поднимать подводные лодки эксперты посчитали нецелесообразным из-за их многолетнего пребывания на дне, значительной коррозии и хрупкости металла, а также потенциального наличия внутри остатков боеприпасов или топлива. При этом специалистами СевГУ была создана интерактивная карта затопленных подводных объектов, где представлены исторические данные, фотографии, 3D модели и видеоролики погибших кораблей. С ней можно ознакомится на сайте.