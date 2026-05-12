По проспекту Античный пустят еще один автобусный маршрут

С 15 мая автобусный маршрут №105 «Поселок Кальфа – Маяк-1» будет изменен: автобусы будут следовать по проспекту Античный в прямом и обратном направлениях.

Изменения вводятся по многочисленным просьбам жителей микрорайона бухты Казачья и пр.Античный, сообщили в департаменте транспорта города. Напомним, что с января 2026 по новой дороге на пр.Античный проходят маршруты автобусов №4 и №10.

Сейчас маршрут автобуса №105 проложен по пр.Героев Сталинграда.

Обратите внимание! На новой схеме изменен и проезд 105-го по центру города: автобус пустят не по ул.Ивана Голубца, а по улицам Шмидта, Очаковцев и через пл.Лазарева на Большую Морскую и пл.Ушакова. Обратный маршрут будет проходить через пл.Ушакова, ул.Ленина, пл.Нахимова, пл.Лазарева, ул.Генерала Петрова и пл.Восставших.

Актуальное расписание движения общественного транспорта и схемы маршрутов можно увидеть на официальном сайте ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» в разделе «Маршруты».