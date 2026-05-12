Гуляем в шляпах

Эта деталь гардероба может быть скромной или очень эффектной, маленькой или объемной, подобранной в тон платью или контрастной, классической или креативной. Об этом «Севастопольской газете» рассказала представитель регионального движения «Красивый выход» Елена Стальмакова.

Всероссийское движение, основанное петербургским дизайнером головных уборов Анной Михайловой, охватило множество российских городов, включая Севастополь. Оно направлено на возрождение вечернего дресс‑кода при посещении светских мероприятий, где шляпа — один из ключевых элементов.

Севастопольские любительницы шляп в полдень 10 мая впервые собрались на Приморском бульваре у Театра им.Луначарского, чтобы принять участие в шляпной прогулке. Эта традиция существует уже более 20 лет и распространена по всему миру. Россия вошла в число участников в этом году благодаря стильным и изысканным шляпным выходам наших соотечественниц.

И зимой, и летом

По словам Е.Стальмаковой, необходимое условие участия в проходке — наличие головного убора: шляпы, шляпки, берета, но обязательно с претензией на элегантность.

— Сегодня мы проводим городскую шляпную прогулку. Это про красоту, про эстетику, про элегантность и про возрождение вечернего дресс-кода. Ведь основная миссия женщины — украшать собой мир, — уверена Е.Стальмакова, на которой в этот день был костюм на морскую тематику, с соответствующей образу лаконичной белой шляпкой.

В этот день шляпную прогулку в России провели в 39 городах, причем при разных погодных условиях. На флагманское мероприятие в Санкт-Петербурге участники пришли в шляпах и пуховиках. А в Севастополе с утра было тепло и солнечно.

— Я пропагандирую ношение головного убора еще и потому, что для нашего солнечного региона шляпа — это необходимость. Она защищает кожу, глаза, волосы, — продолжила Е.Стальмакова.

— Я живу в Севастополе пять лет. Года три знакома с Еленой Стальмаковой. Мы с ней обе из Питера. Когда она стала организовывать выход в шляпах, мне тоже захотелось присоединиться, — рассказала Елена Жилякова. — Я за то, чтобы женщины были красивыми и элегантными. Моя шляпка «Незнакомка» приехала со мной из Санкт-Петербурга, там она уже участвовала в одной тематической вечеринке. Так что сегодня — ее второй выход.

Любовь Глуздикова о шляпной проходке узнала из афиши в интернете, которую ей скинула подруга:

— Принялась искать подробности, что, когда и как. Когда всё разузнала, начались поиски, что надеть. Сначала планировала совсем иную шляпку, но потом выбрала эту, решив, что такой ни у кого не будет. Моя шляпка была подобрана к историческому костюму 19 века, она участвовала в мероприятии, посвященному Дню России. Так что сегодня — еще один ее выход.

Владлена Заостровская примерно год в проекте «Красивый выход. Севастополь».

— Для меня участие в проекте связано с повышением самооценки. Когда надеваю шляпку и красивое платье, чувствую свою привлекательность. Для меня это важно: расправляются плечи, появляется осанка, заряжаюсь позитивными эмоциями. Пришла на проходку со своей дочерью Марией, ей семь лет. Хочу, чтобы дочь тоже приобщалась к прекрасному, проявляла свою женскую природу. Кстати, она тоже сегодня в шляпке. Откуда моя шляпка? Купила ее на Вайлдберриз, — поделилась В.Заостровская.

Участница по имени Ирина рассказала, что она — театралка, поэтому у нее в гардеробе много разных шляп. А Валентина ходит в шляпах и зимой, и летом. Сегодня тепло, погода почти летняя, поэтому на ней шляпа из соломки.

Что касается самой проходки, то она явно имела успех у окружающих. Прохожие оборачивались на участниц, улыбались, приветствовали фразой: «Девочки, вы такие красивые!»

Те в ответ раздавали приглашения присоединиться к их шляпному сообществу.

Кстати, в июне движение «Красивый выход» планирует провести еще одно мероприятие — шляпную примерку дизайнерских шляп от Анны Михайловой. Присоединиться можно, связавшись с Е.Стальмаковой по телефону +7 (978) 060-37-85.