Гаражную амнистию продлевают на пять лет

Правительство России поддержало законопроект, который продлевает сроки гаражной амнистии еще на пять лет, до 1 сентября 2031 года.

По данным авторов законопроекта, за время действия гаражной амнистии в России в упрощенном порядке были оформлены права более чем на 746 тысяч гаражей и участков под ними.

«Учитывая, что гаражная амнистия показала свою эффективность, в целях сохранения права граждан на упрощенное оформление в собственность указанных объектов недвижимости проектом федерального закона предлагается продлить ее действие на пять лет, то есть до 1 сентября 2031 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. По действующему законодательству, гаражная амнистия должна завершиться 1 сентября 2026 года.

С точки зрения правоприменения продление амнистии не меняет ее существа, но существенно расширяет горизонт правовой определенности. Для физических лиц это означает дополнительное время для легализации объектов, которыми они фактически пользуются десятилетиями. Для бизнеса — прежде всего девелоперов и инвесторов — это фактор снижения рисков при редевелопменте территорий с гаражной застройкой.

Амнистия распространяется на объекты, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса — 30 декабря 2004 года (В Севастополе — до 18 марта 2014 года).

Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими капитальными постройками. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в ведении государства или муниципалитета. Воспользоваться гаражной амнистией могут и наследники первообладателей, и те, кто купил гараж у первоначального владельца.

Под гаражную амнистию не попадают самострои, гаражи-«ракушки» и подземные гаражи в многоэтажках и офисных комплексах.

В Севастополе на конец 2024 года официально действовало 153 гаражных кооператива, при этом по гаражной амнистии было зарегистрировано 2400 земельных участков и свыше 1370 строений.