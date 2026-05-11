Выставку про Севастополь подготовили школьные музеи

В Москве в «Музее Победы» на Поклонной горе в рамках программы «Школьный музей Победы» открылась масштабная выставка «Подвиг Севастополя», посвященная героическим страницам истории города в годы Великой Отечественной войны.

В витринах представлено более 70 экспонатов из коллекций школьных музеев, рассказывающих об освобождении Севастополя и завершении Крымской наступательной операции советских войск в 1944 году. Это личные вещи героев, имена которых носят школы, предметы вооружения и обмундирования, фотографии, документы, печатные издания и другие уникальные предметы.

Экспозицию подготовили преподаватели и учащиеся пяти российских школ из Москвы, Тверской и Рязанской областей и конечно же из Севастополя: школы №37 имени Степана Неустроева и гимназии №24 имени Почетного гражданина Севастополя Эдуарда Асадова.

Два севастопольских музея — школы №37 и гимназии №24 — в 2023 году по собственной желанию приняли участие во Всероссийском конкурсе, объявленном «Музеем Победы».

— Когда в школу пришло приглашение от музея, на собрании мы приняли решение — участвовать, — рассказала заместитель директора по воспитательной работе гимназии №24 Нина Вяхирева.

Усилия севастопольских школьных музеев были вознаграждены, они заняли первые места в двух разных номинациях, получили грамоты и были объявлены партнерами «Музея Победы». А через три года, в 2026-м, их, уже как партнеров вместе с тремя другими российскими школами пригласили участвовать в совместном проекте «Подвиг Севастополя»

— Мы не могли отказаться — это почетная миссия, — отметила Н.Вяхирева.

Школьный музей про Гагаринский район

Школьный музей севастопольской гимназии №24 был открыт в День музеев — 18 мая 1978 года. Его создателем стал почетный гражданин Гагаринского района, фронтовик, учитель рисования Валентин Федорович Петриков. С самого открытия экскурсоводы здесь — учащиеся школы.

В музее почти полторы тысячи экспонатов. Здесь есть экспозиция, посвященная Херсонесу, с подлинными и переданными в дар экспонатами из музея-заповедника Херсонес Таврический. Большая часть экспозиции рассказывает о двух оборонах города, а также о первом космонавте — Юрии Гагарине. Есть стенд, посвященный известным людям Гагаринского района — писателям, спортсменам, героям-афганцам. Отдельная экспозиция — об учениках гимназии, которые стали учителями и теперь здесь преподают.

При музее работает кружок «Музееведение». Ребята с удовольствием его посещают, изучают историю района, становятся экскурсоводами, проводят уроки мужества и тематические встречи к славным датам отечественной истории: Дню Космонавтики, Дню снятия блокады Ленинграда, освобождения Сталинграда и Севастополя.

— Когда пять лет назад нам рекомендовали выбрать имя заслуженного человека, чтобы присвоить его школе, мы долго совещались. Было много предложений. Мы очень хотели, чтобы нам присвоили имя поэта Эдуарда Асадова, который освобождал Севастополь и ходе боев в 1944 году получил тяжелое ранение, которое лишило его зрения, — вспоминает заместитель директора по воспитательной работе.

По ее словам, мужеством и талантом этого человека восхищалось поколение в пятидесятых и шестидесятых годах. Но прошло время, и оказалось, что современная молодежь ничего не знает об этом человеке. Четыре года преподаватели и школьники добивались присвоения гимназии почетного имени и в прошлом году это случилось.

Сначала ученики приходили в музей и спрашивали, кто же такой Э.Асадов, думая, что он участник СВО. Потом начали собирать материалы о герое, создали стенд. Теперь в гимназии ежегодно проходят конкурсы, посвященные творчеству поэта.

Почетная миссия

— Подготовка к участию в проекте была серьезная. Нам нужно было презентовать на выставке в Москве свой музей: когда и кем он был создан, какую работу мы в нем ведем, а еще снять ролик о герое, имя которого носит наша гимназия. Ролик создавали вместе с бывшими учениками школы, сегодняшними студентами СевГУ, — раскрыла нюансы предшествующей работы учитель истории и севастополеведения, руководитель школьного музея «Наш Гагаринский район» Татьяна Жушман.

Кроме этого на выставку команда гимназии привезла личные вещи, письма и документы Э.Асадова.

— На презентации я кратко рассказала гостям о поэте-фронтовике, его книгах, личных вещах, — поделилась впечатлениями ученица 10-А класса гимназии №24, экскурсовод школьного музея «Наш Гагаринский район» Дарья Воскребенская.

Гости экспозиции могут ознакомиться с копией письма матери Э.Асадова, написанного ею сыну на фронт, со сборниками поэта «Дума о Севастополе» и «Зарницы войны», а также с книгой воспоминаний его однополчанина — генерала Ивана Стрельбицкого «Ради вас люди», изданной небольшим тиражом в 1979 году и рассказывающей о подвиге Э.Асадова.

В витрине также представлены металлический полевой котелок, фрагмент кожаного ремня лейтенанта Э.Асадова и его полевая сумка. Личные вещи для выставки школьному музею предоставила внучка поэта, Кристина Асадова, живущая в Москве. С севастопольской гимназией, которая носит имя ее деда, она поддерживает дружеские отношения.

— У нас остались самые теплые чувства от участия в этой выставке. Мы встретились с коллегами из других школьных музеев, обменялись опытом и впечатлениями. Посмотрели как устроены их музеи, что в них хранится. Мы испытали чувство гордости за свой город, за свою историю, когда узнали, что в каждом школьном музее России есть уголок, посвященный Севастополю, — подчеркнула Т.Жушман.

Гостями церемонии открытия выставки «Подвиг Севастополя» в Музее Победы на Поклонной горе были представители Совета ветеранов Черноморского флота и Севастопольского землячества в Москве, Московского городского совета ветеранов, Российского военно-исторического общества, а также учащиеся московских школ. Экспозиция будет работать до 26 мая.