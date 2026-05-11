В Терновке построят «Музей виноделия»

Никаких препятствий для строительства двухэтажного современного здания «музея» на ул.Бахчисарайской в селе Терновка не обнаружено, следует из материалов акта государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертизу проводил институт археологии Крыма РАН по заказу ИП Ксенофонтова М.А. с целью определения наличия объектов археологического наследия на земельном участке с кадастровым номером: 91:01:026002:1683. Участок исследований в селе Терновка расположен в Шульской долине — регионе известном, прежде всего, своими «пещерными городами», среди которых выделяется центр исторической Крымской Готии — городище Мангуп (впоследствии город Феодоро), городище Эски-Кермен, а также «пещерные монастыри» Шулдан и Чилтер-Мармара.

Согласно акту экспертизы, «ранее на изучаемом участке уже проводились земляные работы по подрезке склона. Поверхность участка снивелирована, у северного борта укреплена бетонная подпорная стенка. Территория в новейшее время подверглась сильному антропогенному воздействию». Археологический культурный слой или его признаки на данном участке отсутствуют. Объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия также ее обнаружены.

Заказчик историко-культурной госэкспертизы — Михаил Ксенофонтов. Он учредитель трех коммерческих организаций, в том числе крестьянско-фермерского хозяйства «Терн», которое зарегистрировано в Ленинском районе Севастополя на ул.Курганная. Основной вид деятельности КФХ — производство вина из винограда, а также сидра и прочих плодовых вин, безалкогольных напитков, включая минеральные воды. Своих виноградников фермерское хозяйство не имеет.

Два других предприятия М.Ксенофонтова — строительные фирмы.

Обычно подобные «Музеи виноделия» — это просто магазинчики по продаже вина с небольшой экспозицией на данную тему.