В парке Победы открыли детскую и собачью площадки

Накануне Дня Победы в парке убрали строительный забор, и посетители смогли увидеть, что сделано по второй очереди реконструкции. Работы ведутся уже семь лет, но пока реализовано лишь немногое из задуманного проектировщиками.

Так на благоустраиваемой территории появились два из трех запланированных модульных здания. Одно все еще в нерабочем состоянии, второе — детское кафе, в котором должен работать туалет. В третьем — должна разместиться администрация парка.

Появилась одна из заявленных детских площадок с песочницей, горками и полосой препятствий. А еще — огороженная территория для выгула собак.

Прогулочные дорожки выложены гранитной плиткой, установлены скамейки и металлические перголы. По мнению посетителей парка, работы выполнены аккуратно, высажено много новых деревьев и кустарников, даже предусмотрели автополив. Важно, что благоустроители сохранили почти все старые зеленые насаждения: сирень, спирею, форзицию, розовую жимолость.

Рабочим еще предстоит большой объем работ. Согласно проекту, еще не построены площадки для занятий йогой и физкультурой, скейт-парк, памп-трек, велопарковка, стоянка для электросамокатов, зеленый тоннель, площадка для выставок картин и цветов, навес которой обещали дополнить системой туманообразования, которая позволит дополнительно охладить наружный воздух в летний период. Не реализован и современный комплекс для игр с водой, который заявлялся как самый оригинальный объект парка. Аквазона должна была состоять из сложной системы ручьев, дамб, помп и брызгалок.

Напомним, что на благоустройство второй очереди парка Победы было выделено 0,7 млрд рублей. Завершить работы должны были в конце 2024 года, затем сроки перенесли на осень 2025, а потом — на конец 2029 года. Подрядчик и проекта, и строительства — АО «Севастопольстройпроект».