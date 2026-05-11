Ученый Бутягин рассказал, почему молодежи стоит выбирать профессию археолога

«Археология — это романтично, это для молодых людей важно. А еще это особый взгляд на человека. Человек очень сложен, им очень сложно заниматься целиком. Поэтому это взгляд на человека через вещи. А у вещей есть одно качество. Вот в фильме нашем про Шерлока Холмса — по-моему, в книге нет этой фразы, а в фильме он точно ее говорит, что «Вещи говорят о человеке больше, чем человек о вещах», — сказал он.

А.Бутягин отметил, что «вещь не врет, она правду всегда говорит», но нужно обладать знанием о том, как именно добыть эту информацию, как вещь «допросить». «Ты научишься спрашивать вещи — они будут тебе отвечать. Это не каждому дано, и это дает археология», — подчеркнул он.

А.Бутягин окончил кафедру археологии исторического факультета в 1993 году, в том же году поступил на работу в Государственный Эрмитаж, где и работает в настоящее время в должности заведующего сектором Античной археологии Северного Причерноморья. С 1999 года руководит работами Мирмекийской археологической экспедицией в Керчи (Крым). Автор более сотни научных работ, в том числе на иностранных языках.

В начале декабря 2025 года А.Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога — после очередного продления он должен был оставаться в СИЗО до 1 июня. Польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции: как утверждает ведомство, на Украине россиянину могло грозить до 10 лет тюремного заключения. Варшавский суд первой инстанции принял решение об экстрадиции А.Бутягина, защита которого собиралась обжаловать это постановление.

28 апреля стало известно, что ученый был освобожден в рамках обмена, состоявшегося на белорусско-польской границе. Возвращение археолога удалось благодаря многоэтапной операции, проведенной во взаимодействии со спецслужбой Белоруссии.