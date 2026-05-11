У бронепоезда высадили сирень

В преддверии Дня Победы строители культурного кластера на мысе Хрустальном – АО «Арго» и АО «Метаформы» провели озеленение сквера у здания автовокзала, высадив 25 кустов сирени сорта Аукубафолия.

У этого сорта есть отличительная декоративная особенность: сердцевидные листья с золотистыми крапинками, желтыми пятнышками, штрихами и полосками. Бутоны будут пурпурно-розовые, а цветки — нежно-голубые, с лиловым оттенком, крупные, полумахровые.

Акция призвана почтить память героев Великой Отечественной войны и подчеркнуть связь времен: созидание нового и бережное отношение к исторической памяти. Сирень традиционно ассоциируется с весной 1945 года — временем Великой Победы, а ее цветение станет живым напоминанием о подвиге народа, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Работы по строительству культурного кластера в Севастополе продолжаются. Почти закончены работы по остеклению фасадов и устройству крыши оперного театра. Фасад начинают обшивать белыми фибробетонными панелями, которые позволят новостройке на мысе Хрустальный гармонично встроиться в общий архитектурный ансамбль белокаменного Севастополя.

В четырех регионах России реализуется масштабный проект по созданию культурно-образовательных кластеров – в Калининграде, Кемерове, Владивостоке и в Севастополе. В рамках строительства музейного и театрально-образовательного комплекса в Севастополе на мысе Хрустальном будут построены театр оперы и балета, музейный комплекс и академия хореографии. Заказчиком выступает Фонд «Национальное культурное наследие».