Роспотребнадзор готов оперативно реагировать на хантавирусную угрозу

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека держат на контроле ситуацию с хантавирусной инфекцией.

Это давно хорошо изученная группа природно-очаговых инфекций. В природе резервуар хантавирусов — мелкие млекопитающие, в первую очередь полевые мыши, крысы и полевки. Основной путь заражения человека происходит при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус, которые выделяются с экскрементами, мочой и слюной инфицированных животных.

Два вида инфекций

Хантавирусы могут вызывать инфекцию у людей в двух клинических формах — в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусного кардиопульмонального синдрома (ХПС).

ХПС — ограничен только Американским континентом, вызывается хантавирусом Андес, который встречается в Северной и Южной Америке, где есть соответствующие условия для его распространения. Для россиян этот вирус не опасен. В редких случаях он может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку при близком и длительном контакте.

ГЛПС широко распространена в мире, природные очаги есть в большинстве стран Европы, Азии и Африки. В Европе значительный уровень заболеваемости ГЛПС регистрируется в таких странах, как Финляндия и Германия.

В 2025 году эпидемические проявления хантавирусных инфекций отмечены в 43 странах.

Вероятность мутации крайне низкая

На территории Российской Федерации и сопредельных государств также есть природные очаги этой инфекции, а циркулирующие в них серотипы вызывают инфекцию у человека при контакте с грызунами исключительно в виде ГЛПС, которая от человека к человеку не передается. По заключению экспертов Роспотребнадзора, вероятность того, что хантавирусы, вызывающие ГЛПС, начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низкая.

В России случаи ГЛПС регистрируется с 1978 года ежегодно, последние 25 лет наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости. Для этой инфекции характерны циклические подъемы (в среднем каждые 3-5 лет), которые в значительной степени связаны с численностью и инфицированностью грызунов (рыжей полевки) — основных носителей ГЛПС в природных очагах.

В РФ эпидситуация по ГЛПС в настоящее время стабильная и контролируемая. На постоянной основе для профилактики ГЛПС реализуется полный комплекс мероприятий, проводится системный мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах. В природных очагах специалистами Роспотребнадзора осуществляется мониторинг инфицированности грызунов, оценка активности природных очагов, организуются истребительные мероприятия.

В стране имеются необходимые отечественные тест-системы для диагностики хантавирусных инфекций, что позволяет оперативно выявить и локализовать случаи заболевания. Лаборатории Роспотребнадзора обеспечены достаточным количеством диагностических тест-систем на хантавирусы.

В случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом Андес, система Роспотребнадзора готова к оперативному выявлению и реагированию. Комплекс мероприятий отработан.

В целях недопущения завоза инфекций во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Особое внимание уделяется постоянному информированию населения о мерах профилактики ГЛПС (недопущение контакта с грызунами).

Смертельный круиз

Вспышка хантавируса произошла на голландском круизном судне MV Hondius, которое вышло из Аргентины три недели назад и направлялось к Канарским островам. По последним данным, всего зафиксировано восемь случаев заболевания, шесть из которых подтверждены лабораторно. Три человека скончались.

Первый пациент заболел 6 апреля и умер на борту судна. Его жена скончалась после эвакуации в Южную Африку, где лабораторные анализы подтвердили хантавирусную инфекцию. До посадки на лайнер супруги путешествовали по Аргентине, Чили и Уругваю, посещая районы, где обитают грызуны — природные носители андинского штамма вируса. Именно им и заразились пассажиры круизного лайнера Hondius.

Еще один пассажир умер 2 мая. Один мужчина остается в реанимации в Южной Африке, однако его состояние улучшается. Другие заболевшие были переведены в больницы Нидерландов. ВОЗ сообщила, что среди пассажиров и экипажа, остающихся на борту, симптомов заболевания нет.

В воскресенье, 10 мая, пассажиры и экипаж круизного лайнера MV Hondius начали сходить на берег на Тенерифе. Операция проходит под строгим контролем органов здравоохранения Испании и ВОЗ.

Официальные лица подчеркивают, что вспышка хантавируса не является повторением ситуации с COVID.