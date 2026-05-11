Проверили готовность к новым пандемиям

В ходе учений, прошедших 22-23 апреля при участии 26 стран и территорий, 600 специалистов по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения проверили свою готовность к новым пандемиям.

Опираясь на успешный опыт учений «Поларис I», которые прошли в апреле 2025 г. и в ходе которых отрабатывался сценарий распространения вымышленного вируса, участвующие в учениях страны в условиях, приближенных к реальным, отработали свои действия по обмену информацией, обеспечению согласованности противоэпидемических мероприятий и мобилизации кадрового резерва.

В учениях этого года приняли участие больше стран, а координация между ними улучшилась за счет создания новых сетей, в том числе недавно учрежденную Сеть лидеров стран Африки и Восточного Средиземноморья по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Учения «Поларис II» проводятся в рамках перспективной многолетней программы ВОЗ по организации имитационных учений HorizonX. Они дают возможность отрабатывать механизмы реагирования в условиях, приближенных к реальным, с тем чтобы готовность стран не ограничивалась разовыми усилиями, а поддерживалась на постоянной основе как вклад в глобальную санитарно-эпидемиологическую безопасность, сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.