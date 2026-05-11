К установке котла отнесся небрежно

Осужден мастер, установивший газовый котел в частном доме без устройства вытяжной вентиляции и сигнализации утечки газа, в результате чего пострадали люди.

В августе 2023 года семья из села Флотское заключила договор с 32-летним жителем Севастополя на установку теплого пола и газового котла. Оборудование было смонтировано и в декабре 2023 года мастер выполнил пусковые и пусконаладочные работы, достоверно зная, что в помещении, в котором был установлен котел нет приточной и вытяжной вентиляцией. Мужчина не удостоверился в герметичности всех соединений и работоспособности системы автоматического контроля загазованности. В результате этих «небрежных действий подсудимого произошла утечка сжиженного газа, его распространение и накопление в жилом доме и, когда хозяева вернулись домой, произошло воспламенение газо-воздушной смеси от искр, образовавшихся при срабатывании электротехнического оборудования. Потерпевшие получили ожоги разной степени — мужчина около 21% кожной поверхности, женщина — 59%. Спустя несколько дней от полученных травм женщина скончалась в больнице», — говорится в сообщении пресс-службы Балаклавского районного суда Севастополя.

Подсудимый виновным себя не признал, но в ходе судебного следствия его вина нашла свое подтверждение. Суд квалифицировал его действия как выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств: преступление совершено по неосторожности, подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, удовлетворительно характеризуется, имеет на иждивении малолетнего ребенка. Был сделан вывод, что исправление и перевоспитание виновного возможно без реального отбывания наказания. Мастеру назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.