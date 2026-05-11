Иск по сносу Штаба флота отклонен

Иск был подан в суд активистами Василием Федориным и Виктором Чижовым. Административным ответчиком в итоге стало управление государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя. Истцы обвиняли чиновников Севгосстройнадзора в незаконном бездействии.

Свои требования В.Федорин и В.Чижов обосновали тем, что в период рождественских и новогодних праздников 2026 года на земельном участке на ул.Советской, 2, неустановленные лица без разрешительной и проектной документации, а также без информационного щита начали строительные и земляные работы, включая демонтажные. По мнению истцов, выполнение этих работ происходило в отсутствии разрешения на строительство, без положительного заключения экспертизы, которая бы подтверждала соответствие проектной документации требованиям технических регламентов, а также санитарно-эпидемиологическим требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд не принял во внимание доводы истцов, посчитав что по всем обвинениям достаточные обоснования не представлены. В итоге принято решение об оставлении административного иска к Севгосстройнадзору без удовлетворения.

О том, что здание штаба больше не объект культурного наследия, которым считалось с 1990 года, стало известно в декабре 2025 года. На сегодня руины поврежденного украинскими ракетами в сентябре 2023 года Штаба Черноморского флота полностью демонтированы.