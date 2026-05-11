Детских исторических площадок будет три

Всего же по проекту «Парк исторических приключений. Детская академия истории. Наследники» подобных игровых пространств будет три. В будущем в Новом Херсонесе появятся площадки, посвященные Византии и Древней Руси. Аттракционы подходят для детей от трех до 14 лет. Через игру и интерактивные представления ребята смогут знакомиться с историей.

На первой площадке воссоздали римские крепости и стены, сделали лазы, тоннели, открытые спуски, поставили батуты, лестницы и карусели. Всё оборудование и покрытие сделали из современных и экологичных материалов, которые не боятся летней жары.

Древнеримская площадка в тестовом режиме проработает три дня — по 11 мая. Официально это игровое пространство откроют 1 июня, сообщили в пресс-службе музейно-храмового комплекса.

Вход на площадку платный.